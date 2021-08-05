Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu’yu kim öldürdü, Ümitcan Uygun mu? Kamera görüntüleri ele verdi!

Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu’yu kim öldürdü, Ümitcan Uygun mu? Kamera görüntüleri ele verdi!

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Peki Esra Hankulu kimdir, neden öldü, Ümitcan Uygun mu öldürdü?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olarak değerlendirilen ve bu dava ile uzun bir süre gündemde kalan Ümitcan Uygun, yeni bir olay ile gündeme geldi.

18 gün önce cezaevinden tahliye edilen Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadın, sabah saatlerinde yatağında ölü olarak bulundu.

Genç kadının ölümünde herhangi bir darp izine rastlanılmazken Esra Hankulu'nun geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirdiği iddia edildi.

Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının, olay yerine ait kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

Bu şüpheli ölümün ardından Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Katili kim, Ümitcan Uygun mu? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu’yu kim öldürdü, Ümitcan Uygun mu? İşte son dakika haberin detayları...

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNÜN BAŞ ŞÜPHELİSİ ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Esra Hankulu, 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söyledi.

Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi.

Ertesi gün saat 15.00'de uyanan Furkan G. ve Dilan C., odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

AĞZINDAN KAN GELMİŞ

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KAMERA KAYITLARINDAN ÜMİTCAN UYGUN ÇIKTI

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece, yanında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'de Uygun'un evden çıktığı görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu.

Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmıştı.

Hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.