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    Esra Hankulu ölümünde Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
    • AA
    • 21.10.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:03
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    Esra Hankulu ölümünde Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

    Bu kapsamda, şüpheli Ümitcan Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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