- Haberler
- Gündem Haberleri
- Esra Hankulu ölümünde Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet istemi
Esra Hankulu ölümünde Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
- AA
- 21.10.2021 - 15:54
- Güncelleme : 21.10.2021 - 16:03
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bu kapsamda, şüpheli Ümitcan Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.