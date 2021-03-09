Esra Kazancıbaşı kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kaç yaşında, mesleği nedir?

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından ailesine dair detaylar da merak konusu oldu. Peki Rasim Öztekin'in 2005 yılında hayatını birleştirdiği eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Rasim Öztekin'in hayatı, ölümü sonrasına sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından usta sanatçıya dair detaylar merak konusu oldu.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2005 yılından bu yana beraber olan çifte dair bilgiler, vatandaşın gündemine geldi.

Peki Esra Kazancıbaşı kimdir? İşte Rasim Öztekin'in eşi hakkında merak edilenler..

ESRA KAZANCIBAŞI KİMDİR?

7 Mart akşam saatlerinde usta sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Esra Kazancıbaşı dün akşam saatlerinde doktorun tüm müdahalelerine rağmen eşi Rasim Öztekin'i kaybettiği haberini öğrendi.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, gazetecidir. 2005 yılında usta oyuncu Rasim Öztekin ile hayatını birleştirmiştir. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor.

Yazılı basın ve görsel basında değişik görevlerde çalışan Esra Kazancıbaşı Medikal programını hazırlayıp sundu. Birçok ödül kazanan Esra Kazancıbaşı Öztekin'in 4 kitabı bulunuyor.