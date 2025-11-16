Et ve Süt Kurumu, et ithalatıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi Et ve Süt Kurumu, dış et ithalatına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Piyasa düzenlemeleri çerçevesinde yapılan faaliyetlerle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından, kurumun et ithalatına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi. "ESK, DIŞ TİCARET TEDBİRLERİNE BAŞVURMAKTADIR" Söz konusu iddiaların, 8 Kasım 2023'te gündeme geldiği ve yayımlanan kamuoyu açıklamasıyla 'gerçek dışı' olduklarının açıkça ortaya konduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. "TÜM FAALİYETLERİMİZ, İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN DENETLENMEKTEDİR" Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir.



Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir.

