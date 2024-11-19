Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt

Haber Merkezi

Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarına zam yapıldığı iddiası gündeme geldi.

Bazı basın yayın organlarında konuyla ilgili zam haberleri yapılmaya başlandı.

Zam iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte Et ve Süt Kurumu, "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

KIRMIZI ETE ZAM İDDİASI: ET VE SÜT KURUMU AÇIKLAMA YAPTI

Kurum, kırmızı et piyasasındaki arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Et fiyatlarının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ESK, stoklarla ilgili bir problem olmadığını duyurdu.

İDDİALAR YALANLANDI

Et ve Süt Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir.

"KIRMIZI ET VE CANLI HAYVAN STOKLARIMIZ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK DÜZEYDE"