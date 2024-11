Haberler



Gündem



Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu, mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.