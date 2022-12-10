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- Etkisiz hale getirilen teröristin Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi
Etkisiz hale getirilen teröristin Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi
- 10.12.2022 - 09:55
- Güncelleme : 10.12.2022 - 10:03
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Bir başarılı operasyonu daha dün duyuran Milli Savunma Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu paylaşıldı.
"Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi"
MSB yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.