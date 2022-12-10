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    Etkisiz hale getirilen teröristin Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi

    Etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi
    • 10.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 10:03
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    Etkisiz hale getirilen teröristin Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

    Bir başarılı operasyonu daha dün duyuran Milli Savunma Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

    Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu paylaşıldı.

    "Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi"

    MSB yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.

     

    Etkisiz hale getirilen teröristin Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi #1


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