Ev aletlerinin elektrik faturasına yansıması

Korona döneminde elektrik faturalarında yüksek artışlar meydana geldi. Hangi ev aletinin faturaya ne kadar yansıdığı hesaplandı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle insanlar evlerine kapandı.

Bu dönemde abonelere gönderilen faturalar, sayaç okunmadan çıkarıldı. Kullanım ortalamasına göre faturlar hazırlandı.

Ancak gelen faturalar önceki ayların çok üzerindeydi. Bu da vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşların kendi hesaplarını yapabilmesi için evdeki elektrikli aletletlerin faturaya ne kadar yansıdığı hesaplandı.

KURUŞU KURUŞUNA HESAP

Buna göre; haftada 7 kez bulaşık makinesinin kullanılması faturaya 21 lira 91 kuruş olarak yansıyor.

Günde 30 dakika çalışan su ısıtıcısının maliyeti ise 21 lira 88 kuruş.

Dizüstü bilgisayarın günde 8 saat çalışması, 14 lira 32 kuruş.

Günde 4 saat oyun konsolunun kullanılması ise 12 lira 70 kuruş.

Haftada 1 kez fırında ekmek yapmanız ise 5 lira 33 kuruş. Ramazan pidesi ise 4 lira 76 kuruş.