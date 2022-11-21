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- Ev hanımlarına müjde: PTT'den 8 bin 540 TL nakit desteği! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?
Ev hanımlarına müjde: PTT'den 8 bin 540 TL nakit desteği! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?
- 21.11.2022 - 12:35
Ev hanımlarının ve işsiz annelerin zor durumda kalmaması için destek ödemeleri devam ediyor.
Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.540 lira maaş ödemiş oluyor.
İşte anne projesi adı altında 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak.
Bu yardımla birlikte anneler toplamda 8 bin 540 TL maaş ödemesinin sahibi olacak. Peki bu projeden kimler yararlanabilir? Nasıl başvuru yapılır? Şartları nelerdir? İşte detaylar...
Başvuru şartları
- İŞKUR’a kayıtlı ve işsiz bir birey olmak
- İşbaşı eğitim uygulamasına başvuruda bulunmak
- Başvuru tarihinden önce 3 ay süreyle işverenin çalışanı olmamak
- İşverenin eşi ya da 1 ve 2. Dereceden akrabası olmamak
- Emekli olmamak
- Başvuru tarihinden bir ay önce emeklilik veya malullük primi almamış olmak
Başvurular nasıl yapılır?
PTT üzerinden gerçekleştirilecek bu destek için İŞKUR internet sitesinden başvurular yapılıyor.
Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.