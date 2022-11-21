Ev hanımlarına müjde: PTT'den 8 bin 540 TL nakit desteği! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?

Ev hanımlarına müjde: PTT'den 8 bin 540 TL nakit desteği! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?

İŞKUR çalışmayan annelere destek olmaya devam ediyor. 8 bin 540 TL destek veriyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Ev hanımlarının ve işsiz annelerin zor durumda kalmaması için destek ödemeleri devam ediyor.

Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.540 lira maaş ödemiş oluyor.

İşte anne projesi adı altında 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak.

Bu yardımla birlikte anneler toplamda 8 bin 540 TL maaş ödemesinin sahibi olacak. Peki bu projeden kimler yararlanabilir? Nasıl başvuru yapılır? Şartları nelerdir? İşte detaylar...

Başvuru şartları

İŞKUR’a kayıtlı ve işsiz bir birey olmak

İşbaşı eğitim uygulamasına başvuruda bulunmak

Başvuru tarihinden önce 3 ay süreyle işverenin çalışanı olmamak

İşverenin eşi ya da 1 ve 2. Dereceden akrabası olmamak

Emekli olmamak

Başvuru tarihinden bir ay önce emeklilik veya malullük primi almamış olmak

Başvurular nasıl yapılır?

PTT üzerinden gerçekleştirilecek bu destek için İŞKUR internet sitesinden başvurular yapılıyor.

Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.