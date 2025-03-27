Ev hapsinde olan İsmail Saymaz'dan ilk görüntüler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz'ın savcılıkta ifadesi alındı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Savcılık, Saymaz'ı hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verdi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİ

Saymaz, ev hapsi kararının ardından ilk kez Oda TV'den Can Özçelik'e konuştu.

AYAĞINDA KELEPÇEYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda ayağında elektronik kelepçe olduğu görünen Saymaz'ın adli kontrol kararı devam ediyor.

YAYINLARA UZAKTAN BAĞLANACAK

Halk TV ekranlarına geri dönüp dönmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmayan Saymaz, yakın zamanda ev hapsinde olması nedeniyle uzaktan bağlanarak yayınlara katılacağını da söyledi.

NEDEN PAYLAŞIM YAPMIYOR?

Saymaz, gözaltı sürecinin ardından sosyal medya platformlarında neden paylaşım yapmadığına dair açıklama yaptı.

Saymaz, Twitter ve Instagram hesaplarına erişememesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, "Twitter ve Instagram'a giriş yapabilmem için uygulamaya girdiğimde bağlı olduğu numaraya koruma şifreleri gönderiliyor. O şifreler olmadan giriş yapılamıyor. Telefonuma gözaltına alındığım gün el konulduğu için giriş yapamıyorum. Ayrıca bu alanlardan biraz uzak kalmak da iyi geldi" dedi.

"GELİŞMELERİ OBJEKTİF OLARAK AKTARDIM"

Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin ise avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İsmail Saymaz, "Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013'ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım." ifadelerini kullandı.

Saymaz provokasyon diye yorumlanabilecek paylaşımlarda bulunmadığını belirtirken, gazetecilik çabasının bu yolla engellenmeye çalışıldığını savundu.

İDDİALARI REDDETTİ

İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddia edildi. Saymaz bu iddiaları reddetti.

İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri yaymak amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalıyla ilgili rol alan kişilerle irtibatı olduğu da öne sürüldü.

Saymaz ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.