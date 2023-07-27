Ev sahibi-kiracı tartışmalarında şiddet dozu artıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle çıkan kavgalarda kan akarken evlerin boş kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken bu yönde vergisel ve teşvik anlamında tedbirler getirilebileceğini söyledi.

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Kira fiyatları uçtu...

Son dönemde ekonomi alanında halkın en derinden hissettiği veri, konut kirası fiyatları.

Türkiye genelinde yaşanan fahiş fiyat artışları toplum huzurunu bozacak boyutlara ulaştı.

Öyle ki kiracı ve ev sahipleri boğaz boğaza geldi.

Son dönemde kira anlaşmazlıkları nedeniyle tatsız olaylarda ciddi artış yaşanıyor. Fiyat artıran ev sahipleri ve artırmamakta direnen kiracıların birbirine girdiği haberler art arda kamuoyuna yansıyor.

Bu kapsamda son örnekler kan donduruyor.

Ev sahibi-kiracı kavgalarında kan akıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yeri sahibi, tartışma yaşadığı kiracıyı silahla vurdu, kiracı ağır yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ise sitede oturan kiracı 30 bin lira olan kirasının 100 bin TL'ye çıkarılmasına karşı çıkınca beyzbol sopasıyla dayak yedi.

Rize'de yaşanan olayda ise şiddetin boyutu katlandı.

Ev sahibi ve kiracılar arasında çıkan kavgada 29 yaşındaki ev sahibi, kiracısının 27 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

"Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok"

Buna benzer anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan şiddet olayları artarken hükümet bu konuda harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin bilgi berdi.

Piyasada artış yaşanırken evlerin boş kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, "Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarıya çekiyor." dedi.

"Vergi önlemi ve teşvik tedbiri gelebilir"

Konuya ilişkin vergi ve teşvik tedbirlerinin alınabileceğini belirten Adalet Bakanı, "Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir." diye konuştu.