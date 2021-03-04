Evcil hayvanlara çip nasıl takılır? Pet mikroçip zorunlu mu, fiyatı ne kadar?

Evcil hayvanlara çip nasıl takılır? Pet mikroçip zorunlu mu, fiyatı ne kadar?

Kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Peki evcil hayvanlara çip nasıl takılır? İşte mikroçip hakkında detaylar..

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlara pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi.

Hayvan sahipleri, konuyla ilgili detaylı araştırmalarını sürdürüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 yılından itibaren en geç 1 yıl içinde kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek.

Peki mikroçip nedir ve nasıl takılır? İşte evcil hayvan sahipleri için mikroçip hakkında detaylar..

PET MİKROÇİP NEDİR?

Pet Mikroçip, kayıp hayvanlar ve çalınan hayvanların bulunması için geliştirilmiş elektronik bir sistemdir. Deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, okuyucu cihaz ile taranarak iletişim bilgilerinize ulaşılır.

Mikroçip üzerinde herhangi pil yada güç kaynağı yoktur. Evcil hayvanların ortalama ömrününden daha fazla dayanacak kadar tasarlanmıştır.

Mikroçip bir kez yerleştirildikten sonra yenilemeniz gerekmez. Evcil hayvanınız kaybolduğu takdirde sokak hayvanları bakımevlerinin ve veteriner kliniklerinin tarama yaparak bulabilecekleri kalıcı bir numarası olacaktır.

EVCİL HAYVANLARA NASIL ÇİP TAKILIR?

Prosedür çok basittir ve ameliyatlardaki gibi anestezi gerektirmez.

Aşılamaya benzer bir işlemdir. Veteriner hekiminiz pirinç tanesi büyüklüğündeki çipi enjektör aracılığıyla çip takılacak hayvanın deri altına yerleştirir.

PET MİKROÇİP FİYATI NE KADAR?

Türkiye’de bazı belediyeler bu uygulamayı ücretsiz yapmakta; bazıları ise cüz-i miktarlar karşılığında yapabilmektedir. Eğer özel kliniklerde yaptırılmak istenirse; bedeli veteriner kliniğe göre değişmekle birlikte 50-100 TL arasındadır.