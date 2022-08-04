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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Ağustos ayı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor.İşte yeni zamlo maaş ve yatacağı tarih..
- 04.08.2022 - 14:53
Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı sorusu gündeme geldi.Evde bakım maaşı alanlar konu hakkında internette araştırma yapıyor.
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgelerde doğrulanmış olan hastalara bakan kişilere devlet tarafından aylk olarak ödenen bakım parasıdır..
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.Evde bakım maaşları il il ödenmeye başlıyor.Ağustos ayı evde bakım maaşlarının 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Evde bakım maaşları ne kadar oldu?
2354 lira olan evde bakım maaşı Temmuz ayında zamlanarak 3340 liraya oldu.