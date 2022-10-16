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    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen ödemeler dün itibariyle başlamıştı. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
    • 16.10.2022 - 17:19
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    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?

    Pek çok vatandaş "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusunu sorguluyor. 16 Ekim günü ile birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve hasta bireylerin yakınları ve aileleri tarafından alınabilen ödemenin detayları merak edildi. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    1- Tokat

    2- Ordu

    3- Çanakkale

    4- Van

    5- Yalova

    6- İstanbul

    7- Tekirdag

    8- Zonguldak

    9- Ankara

    10- Sivas

    11- Edirne

    12- Bilecik

    13- Denizli

    14- Şanlıurfa

    15- Manisa

    16- Niğde

    17- Amasya

    18- Bitlis

    19- Nevşehir

    20- Şırnak

    21- Rize

    22- Afyonkarahisar

    23- Sakarya

    24- Gaziantep

    25- Bursa

    26- Diyarbakır

    27- Malatya

    28- Kahramanmaraş

    29- Kocaeli

    30- Karaman

    31- Aksaray

    32- Uşak

    33- Konya

    34- Kırıkkale

    35- Hatay

    36- İzmir

    37- Bolu

    38- Aydın

    39- Osmaniye

    SMS ile evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

    SMS yöntemi ile evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Bunun için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile ödemeyi alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabiliyor.

    e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden de sorgulayabilmek mümkün. Bunun için TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmalısınız. Karşısınıza çıkacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili ayrınıtlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısmının hemen altında yer almakta.


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