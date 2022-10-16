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- Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?
- 16.10.2022 - 17:19
Pek çok vatandaş "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusunu sorguluyor. 16 Ekim günü ile birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve hasta bireylerin yakınları ve aileleri tarafından alınabilen ödemenin detayları merak edildi. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
1- Tokat
2- Ordu
3- Çanakkale
4- Van
5- Yalova
6- İstanbul
7- Tekirdag
8- Zonguldak
9- Ankara
10- Sivas
11- Edirne
12- Bilecik
13- Denizli
14- Şanlıurfa
15- Manisa
16- Niğde
17- Amasya
18- Bitlis
19- Nevşehir
20- Şırnak
21- Rize
22- Afyonkarahisar
23- Sakarya
24- Gaziantep
25- Bursa
26- Diyarbakır
27- Malatya
28- Kahramanmaraş
29- Kocaeli
30- Karaman
31- Aksaray
32- Uşak
33- Konya
34- Kırıkkale
35- Hatay
36- İzmir
37- Bolu
38- Aydın
39- Osmaniye
SMS ile evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
SMS yöntemi ile evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Bunun için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile ödemeyi alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabiliyor.
e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden de sorgulayabilmek mümkün. Bunun için TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmalısınız. Karşısınıza çıkacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili ayrınıtlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısmının hemen altında yer almakta.