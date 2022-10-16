Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen ödemeler dün itibariyle başlamıştı. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Pek çok vatandaş "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusunu sorguluyor. 16 Ekim günü ile birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve hasta bireylerin yakınları ve aileleri tarafından alınabilen ödemenin detayları merak edildi. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

1- Tokat

2- Ordu

3- Çanakkale

4- Van

5- Yalova

6- İstanbul

7- Tekirdag

8- Zonguldak

9- Ankara

10- Sivas

11- Edirne

12- Bilecik

13- Denizli

14- Şanlıurfa

15- Manisa

16- Niğde

17- Amasya

18- Bitlis

19- Nevşehir

20- Şırnak

21- Rize

22- Afyonkarahisar

23- Sakarya

24- Gaziantep

25- Bursa

26- Diyarbakır

27- Malatya

28- Kahramanmaraş

29- Kocaeli

30- Karaman

31- Aksaray

32- Uşak

33- Konya

34- Kırıkkale

35- Hatay

36- İzmir

37- Bolu

38- Aydın

39- Osmaniye

SMS ile evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

SMS yöntemi ile evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Bunun için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile ödemeyi alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabiliyor.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden de sorgulayabilmek mümkün. Bunun için TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmalısınız. Karşısınıza çıkacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili ayrınıtlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısmının hemen altında yer almakta.