Sultanbeyli’de koronavirüs nedeniyle evde kalan yaşlı bir çift, canları sıkılınca çareyi evlerinin bahçesine salıncak kurmakta buldu.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşayan Aydın çifti, koronavirüs nedeniyle evde kalmaları sebebiyle canları sıkılınca evlerinin avlusuna bir salıncak kurdu.

SALINCAKTA TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE KARANTİNA

51 yıldır evli olan 68 yaşındaki Mustafa Aydın ve eşi Melek Aydın'ın, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

Çift, günün bazı saatlerini evlerinin avlusunda geçiriyor. Avludaki salıncakta birbirlerini sallayan çift, bazen türkü söylüyor bazen de sallanan koltukta dinleniyor.

Evden çıkamayan yaşlı çiftin, türkülü salıncak eğlencesi ViDEO

"DIŞARI ÇIKMAMIZA İZİN VERİLDİ, ONU KUTLUYORUZ"

Mustafa Aydın, iki aydır evde olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız dışarı çıkmamıza izin verdi. Biz de onu kutlamak için eğlence yapıyoruz hanımla beraber.” dedi.

Yaşlı çiftin türkülü salıncak eğlencesi, görenleri tebessüm ettiriyor.