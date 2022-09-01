Evlat nöbeti 4'üncü yılına giriyor

Hacire Akar'ın oğlunu PKK'nın elinden kurtarmasıyla umudu artan anneler tarafından başlatılan eylemler, 4'üncü yılda da sürüyor. Evlat nöbetindeki anne, "Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemleri, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek.

PKK terör örgütü tarafından oğlu kaçırılan anne Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 yılında sorumlu tuttuğu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Aynı acıyı yaşayan annelere ışık tutan anne Akar, 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Evlat nöbeti sınırları aştı

Bunun üzerine umutlanan anneler, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.

Diyarbakır'da başlayan eylem; Van, Muş, İzmir, Hakkari ve sınırları aşarak Berlin'de de başladı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4'üncü yılında VİDEO



37 aile evladına kavuştu

Bu kapsamda oturma eylemine katılan ailelerinin sayısı 303'e ulaşırken, 37 aile evladına kavuştu.

"Burayı terk etmeyeceğiz ve inşallah kazanacağız"

Evlatları gelene kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten anne İmmihan Nilifırka, "Tüm anne ve babaların acıları aynı, hikayeleri farklı. Evlatlarımızı bekliyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz ve inşallah kazanacağız. Çocuklar gelin güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

"3 Eylül'de herkesten destek bekliyoruz"

4'üncü yıla yaklaşan evlat nöbeti için çağrıda bulunan anne Zeliha Eslek, "İnşallah çocuklarımızın hepsi döner. 3 Eylül'de herkesten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Süleyman Aydın ise "Hep birlikte PKK ve onlara destek verenlere dur diyelim." dedi.