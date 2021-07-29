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Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu sonuç verdi

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu sonuç verdi

Oğlu 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini aldı. Akıllarda tek kalan ise azimli annenin "O çocuk buraya gelecek.." sözleri oldu.