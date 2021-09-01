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- Evlat nöbetinde baba, askerdeyken kaçırılan oğlunu HDP’den istedi
Evlat nöbetinde baba, askerdeyken kaçırılan oğlunu HDP’den istedi
- İHA
- 01.09.2021 - 14:21
Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 730’uncu gününe girdi.
Farklı şehirlerden gelerek evlatlarını HDP’den isteyen aileler, nöbet çadırındaki kararlı bekleyişlerini sürdürdü.
6 yıl önce, Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Er Emrah Avunan’ın (20) babası Bilal Avunan, oğlunun PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını söyledi.
“ARTIK YETER OĞLUMU BIRAKSINLAR”
Sorumlunun HDP olduğunu ifade eden baba Avunan, şu sözleri kaydetti:
“Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem. Artık yeter, oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun.”
Evlat nöbetinde baba, askerdeyken kaçırılan oğlunu HDP’den istedi VİDEO