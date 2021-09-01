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Evlat nöbetinde baba, askerdeyken kaçırılan oğlunu HDP’den istedi

Evlat nöbetinde baba, askerdeyken kaçırılan oğlunu HDP’den istedi

Vatani görevini yerine getirirken PKK tarafından kaçırılan oğlu Emrah Avunan için evlat nöbetine devam eden baba Bilal Avunan, oğlu bırakılana kadar eylemi bırakmayacağını söyledi.