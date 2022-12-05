Evlat nöbetindeki ağabey: Babam kardeşimin hasretinden vefat etti

Kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan ağabey, evlat nöbetinde babasının, kardeşinin hasretinden hayatını kaybettiğini ifade ederken annesinin de kriz geçirip felç kaldığını anlattı.

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binasının önündeki oturma eylemi devam ediyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti başlatan ailelerin evlat direnişi, bin 190'ıncı gününde aralıksız devam ediyor.

Kardeşi Abdurrahman Dağdeviren’in 13 yaşındayken HDP aracılığıyla okuduğu okulun önünden dağa kaçırıldığını iddia eden Şeyhmus Dağdeviren, babasının kardeşinin hasretinden hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"Annem de kriz geçirip felç kaldı"

İHA'nın haberine göre, 2015 yılından bu yana haber alamadığı kardeşini HDP ve PKK’dan istediğini belirten Dağdeviren, "Kardeşim HDP ve PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Kardeşim o zamanlar okula gidiyordu. Okulun önünden alıp kardeşimi götürdüler. Ben kardeşimi HDP ve PKK’dan istiyorum. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Buradaki aileleri gelip görsünler, neler çekiyorlar.

Babam, kardeşimin hasretinden vefat etti. Annem de kriz geçirip felç kaldı. Benim kardeşimin de akli dengesi yerinde değildi. Ben ve bütün aileler sadece çocuklarımızı istiyoruz.

"Tek isteğimiz bizim çocuklarımızı versinler"



Kardeşime dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Dön gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir sıkıntı olmayacak inşallah. Seni getirmekten başka bir yolumuz yok.

Tek isteğimiz bizim çocuklarımızı versinler. Bunu yapan HDP’dir. HDP onların kolu ve kanadıdır. Milletvekillerinin çocukları tatile gideceğine çıkıp dağa gitsin. Bakalım gidiyorlar mı?" dedi.

Evlat nöbetindeki ağabey: Babam hasretinden vefat etti VİDEO

