Evlat nöbetindeki anne: Kızımı HDP'den istiyorum

Kızı Aysun Aslan'a kavuşma ümidiyle eylemde olan anne Aydan Aslan, evladına ve yanındaki arkadaşlarına seslenerek teslim ol çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklari için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 548’inci gününe girdi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Aslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Aslan, kızını almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM, DUYUYORSAN KAÇ GEL"

Kızının kaçırılmasından dolayı HDP’yi suçlayan anne Aslan, "HDP il binalarının ön kapıları meclise arka kapıları da Kandil'e açılıyor. O yüzden kızımı ben HDP’den istiyorum. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.

Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı