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    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar

    PKK tarafından dağa kaçırılan evladı için nöbet tutan baba, "3 yıldır burada mücadele ediyorum. Oğlum Siirt’te okul okuyordu, HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar" dedi.
    • 19.08.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:40
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    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 81’inci gününe ulaştı.

    3 Eylül 2019 tarihinde çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla bir araya gelen aileler, nöbetlerini sürdürüyor.

    Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler evlatlarına teslim olun çağrısında bulunuyor.

    HDP'li belediyede çalışırken kaçırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; 2015 yılında Siirt’te HDP’li belediye döneminde staj yapan Sedat Dağtekin terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldı.

    Üniversite öğrencisi Dağtekin’in babası Aydın Dağtekin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesi için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

    "Bizim canımızı yaktılar başkalarının canını yakmasınlar"

    Baba Dağtekin, “3 yıldır burada mücadele ediyorum. Oğlum Siirt’te okul okuyordu, HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar, oğlumdan bir haber alamadık, her yeri aradık. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. HDP’ye sesleniyorum; evladımı versinler. Bizim canımızı yaktılar başkalarının canını yakmasınlar. Annesi yatalak oldu” dedi.

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar #1

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar #2

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar #3

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar #4

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar #5


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