Evlat nöbetindeki baba: HDP’nin bir kapısı meclise diğer kapısı kandile açılıyor HDP il binası önünde çocuğu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Söz konusu evladımız olmasaydı HDP önüne asla gelmem. Evlat acısı çok zordur. Bu süreçte bütün Türkiye feryadımızı duyarken HDP tek duymadı. Bunun sebebi de suçlu olmasından dolayıdır. Çünkü evlatlarımızı terör örgütü PKK’ya gönderen HDP’dir" dedi.

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İHA

Çocuklarını terör örgütü PKK'dan isteyen aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

454 gündür çocuklarını HDP il binası önünde bekleyen aileler, evlatlarına geri dönmeleri için çağrı yapıyor.

HDP il binası önünde çocuğu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ise çocuğunun 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

"Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz"

Evladının dönmesi için sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Aydın, “HDP il binası önünde bin 454 gündür evlat mücadelemize devam ediyoruz. Yaklaşık 4 yıldır evlatlarımız için HDP’nin kapısında mücadele veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ailelerle evlatlarımızı HDP’den istiyoruz.

Bu süreçte yağmur, çamur, pandemi demeden HDP il binasının önünde kararlı şekilde evlat mücadelemize devam ettik. Söz konusu evladımız olmasaydı HDP önüne asla gelmem.

Evlat acısı çok zordur. Bu süreçte bütün Türkiye feryadımızı duyarken HDP tek duymadı. Bunun sebebi de suçlu olmasından dolayıdır. Çünkü evlatlarımızı terör örgütü PKK’ya gönderen HDP’dir.” dedi.

"HDP'nin bir kapısı kandile diğeri meclise açılıyor"

HDP’nin bir kapısının meclise diğer kapısının ise kandile açıldığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

“HDP kandilin şubesidir. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bizim evlatlarımızı zehirleyerek terör örgütü PKK’nın önüne atan HDP’dir. Bu süreçte HDP, bir yıldır il başkanlığının kepengini kapatıp gitti.

Bu da suçlu olduklarının göstergesidir. Biz, burada sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz, evlatlarımızı HDP’de kaybettik. Evlatlarımız HDP binasının içine girdi bir daha da çıkmadı. HDP’nin bir kapısı meclise diğer kapısı kandile açılıyor.”