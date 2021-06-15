Çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin eylemi, 652’nci gününde de devam etti. Çocuğunu isteyen baba, “HDP’ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysunlar” dedi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 652’nci gününde de kararlılıkla devam etti.

Çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

3 Eylül 2019’da eyleme başlayan aileler, nöbet çadırını terk etmedi.

6 yıl önce kaçırılan çocuğu için eylemine devam eden Süleyman Aysın, verilen mücadeleden yılmayacaklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Sonuna kadar bu HDP ile mücadelemizi vereceğiz. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı, para karşılığında PKK'ya sattılar. Biraz onlarda vicdan varsa, çocuklarımızı istesinler. Çocuklarımızın dönmesini bekliyoruz.

“BU EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”

Eğer oğlum da beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. Sesimizi duyuyorsanız gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Türkiye'nin dört bir yanında bu eylemimiz devam edecek.





“ALMANYA HÜKÜMETİ MAİDE ANNE'DEN KAÇIYOR"

Maide Anne de Almanya'da kızı Nilüfer için tek başına mücadele ediyor. Burada HDP bizden kaçıyor, Almanya hükümeti de Maide Anne'den kaçıyor. Çünkü suçludurlar.

Evlat nöbetindeki baba: HDP’ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun VİDEO



“HDP’DE HİÇ VİCDAN YOKTUR”

Artık bu anne babaların feryadını duysunlar. Bu anne ve babalar nereye kadar ağlayacak. Çünkü çocuklarını ölüme gönderiyorlar, para karşılığında satıyorlar. HDP'de hiç vicdan yoktur. HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysunlar.





“KONU HDP OLDUĞU ZAMAN SUSUYORLAR”

Sizin çocuklarınız 1 saat gelmezse eve bundan eminim ki dünyayı ayağa kaldırırsınız. Bizim için de dünyayı ayağa kaldırın. Konu HDP olduğu zaman susuyorlar. Çünkü HDP'den korkuyorlar. Siz HDP'den niye korkuyorsunuz. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar. Biz sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.”