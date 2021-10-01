Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü: Yaşadığını hayal ederek yaşıyorum

Evlat nöbetini sürdüren baba Nurettim Ödümlü, 2014’te PKK tarafından kaçırılan çocuğunun ölü ya da sağ olduğunu bilmediğini, yaşadığını hayal ederek yaşamına devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 760’ıncı gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen aileler, nöbet çadırında umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

2014 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinde kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Nurettin Ödümlü, evladının hayali ile yaşadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Benim evladım, HDP tarafından dağa götürüldü. 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. 2 buçuk yıl önce ölüm haberini verdiler. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Yaşadığı hayaliyle yaşıyoruz.

“ÖLÜ MÜDÜR SAĞ MIDIR BİLMİYORUM”

HDP, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve insan haklarından bahsediyor, 'analar ağlamasın' diyor. Eşitlik ve özgürlük böyle midir? 8 yıldır evladımı görmüyorum. Ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyorum. Bahsettikleri demokrasi böyle midir? İnsan hakları böyle midir? Bunlar, bu anne babalardan ve evlatlarından ne istiyor?

“HDP BİR MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK İÇİN BİN GENCİ ÖLÜME GÖNDERİYOR”

HDP, hem İslam'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde takoz olmuştur. Artık yeter. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi burada eşittir. Ama onlar bir milletvekili çıkarmak için bin genci ölüme gönderiyor.





“GELEN ÇOCUKLARIN HEPSİNİ ANNE BABALARINA TESLİM EDİYORLAR”

Buradaki anne ve babalar, hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Yusuf, oğlum sana sesleniyorum; eğer sağsan bize yaşadığını bildir ve gel teslim ol. Oradaki herkes gelsin, teslim olsun. Diyorlar ki 'işkence var, hapis var'. Öyle bir şey yok. Bak, dağdan gelip teslim olan çocukla Cumhurbaşkanı'mız görüştü. Bu çok anlamlıdır. Demek ki devlet kimseye ceza vermiyor. Gelen çocukların hepsini anne babalarına teslim ediyorlar.”