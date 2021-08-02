Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 700’üncü gününde de kararlılıkla devam etti.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında başlattıkları oturma eylemi 700’üncü gününe girdi.

Ellerindeki bayraklarla bir araya gelen aileler, HDP İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama, tüm aileler adına baba Celil Begdaş tarafından okundu.

"BİZLERE 70 SENE GİBİ GELİYOR"

Begdaş, eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ve basın mensuplarına teşekkür ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“700 gündür bu kapıdayız ve bizlere sorarsanız 70 sene gibi geliyor bize ve çok acı bir durumdur yaşadıklarımız. En son 3 çocuğumuzu aldık. PKK’nın kucağına değil, annelerinin kucağına döndüler.





“BİZLERDEN KAÇTILAR

Anne ve babalar olarak 700 gündür bu kapıdayız. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Yağmur çamur, yaz kış demeden bu kapıdayız. Onlar kapılarını ve kepenklerini kapatıp gittiler. Bizlerin haklı olduğunu bildikleri için bizlerden kaçtılar. Haklı olarak da evlatlarımızı istiyoruz.





"HDP İL BİNASI ÖNÜNE BEKLİYORUZ”

Ayrıca nöbetimizin 2 yılını bitireceğimiz 3 Eylül’de, bütün dünya ve Türkiye’yi bizlere dayanışmada bulunması için buraya HDP il binası önüne bekliyoruz.”

Evlat nöbetinin 700’üncü gününde ailelerden basın açıklaması VİDEO



“ANNELERİNİZ GİBİ CESUR OLUN”

Anne Mevlüde Üçdağ, evladının yolunu gözlediğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Tüm Türkiye'yi eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül'de buraya bekliyoruz. Herkes feryadımızı duysun, taşın altına elini koysun. Evlatlarımızı geri versinler. Çocuklarımız artık korkmayın. Anneleriniz gibi cesur olun. Burada sizler için nöbet tutuyoruz. Hiçbir çocuğumuz dağda kalmasın. Mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Aileler, yapılan açıklamanın ardından ‘Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir’ sloganları atarak basın açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından nöbet çadırına dönen aileler, evlat nöbetini sürdürdü.