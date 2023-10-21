İHA

Yurdun güneyindeki aileler eylemde...

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önünde toplandı.

O tarihten bu yana devam eden nöbette, 46 aile evladına kavuştu.

Yaşanan kavuşma, çok sayıda aileye umut oldu.

Eylemde bin 510'uncu gün

Bunun üzerine farklı kentlerden anne ve babalar eylemin yolunu tuttu.

Aileler, kentteki sıcak havalara rağmen kurdukları çadır içerisinde evlat direnişini sürdürüyor.

Bugün ise ailelerin nöbeti, bin 510'uncu güne ulaştı.

"HDP benim oğlumu götürdü"

Oğlu Özgür’den haber alamadığını söyleyen Latife Ödümlü, evladının HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia etti.

Evladı gelene kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını belirten Ödümlü, şu ifadeleri kullandı:

5 senedir oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. HDP benim oğlumu götürdü. Oğlum için gitmediğim kapı kalmadı. Hiçbir ses seda oğlumdan alamadım. Ben sadece burada oğlumu istiyorum. Allah’tan tek isteğim var; ölmeden önce oğlumu göreyim. Oğlum, neredeysen gel. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Neredeysen bir işaret gönder bize. Oğlum gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağım.