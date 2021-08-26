Evren Başar kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Peki Evren Başar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26 Ağustos 2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Bu gelişmenin ardından yeni İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

''Evren Başar kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?'' gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın biyografisi...

EVREN BAŞAR KİMDİR?

2006 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanan Evren Başar, mezun olmasının ardından yüksek lisansını yine aynı üniversitede 2012 yılında tamamlamıştır.

Ardından meslek hayatına atılan Başar, ilk görevini Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Hiz. ve Sekreterlik bölümünde Öğretim Görevlisi olarak yapmıştır.

26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Evren Başar, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Evren Başar hakkında biyografik bilgi bulunamamaktadır.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri şunlardır:

ACAR Zülfiye; BAŞAR Evren; PAZARBAŞ Murat (2015). “Facebook itiraf sitelerinin üniversite öğrencileri tarafından kullanımına yönelik bir çalışma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Elektronik Dergisi, cilt:3 sayı:1, Mart 2015.

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