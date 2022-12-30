EYT emekli olma şartları nelerdir? EYT prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT ile ilgili yaş şartının kalkmasının ardından vatandaşlar, başvuru yapmadan önce emekli olma şartlarını ve prim gün sayılarını araştırmaya başladı.

Emeklilikte erken yaşa takılanlar için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT için yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sevindiren haberinden sonra, emekli olmak için bekleyenlerin gündeminde EYT şartları yerini aldı.

Ocak ayı içerisinde Meclis’e sunulacak olan EYT düzenlemesinin ödemeleri ise Meclis sürecinden sonra belli olacak.

EYT emeklilik başvurusu yapmak isteyen birçok vatandaş ise başvuruların ne zaman yapılacağını merak ederken, düzenlemenin yasalaştıktan sonra başvuruların alınacağı öğrenildi.

Başvurular başlamadan önce vatandaşlar, EYT emeklilik şartlarını ve prim gün sayılarını araştırıyor. İşte merak edilenler…

EYT emeklilik şartları

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

EYT, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve o tarihle birlikte emeklilik hakkı kazanıp emekliliği ertelenenleri belirtiyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor.

Belirtilen tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi kadın 20, erkek 25 yıl ve prim ödeme 5000 günün sağlanması gerekiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ve ödeme koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.