EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, CHP'den milletvekili adayı oldu Partilerde milletvekilliği listeleri son şeklini alırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa eden Gönül Boran Özüpak, İstanbul milletvekili adaylığı için CHP’ye başvurdu.

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14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmışken milletvekili aday listeleri heyecanı yaşanıyor.

Milletvekili olmak isteyenler partilere başvurularını yaparken bazı partiler ise kamuoyu tarafından tanınan isimlere vekillik teklifi yaptı.

Siyasete yeni girecek olan veya tekrar aday olacak birçok isim dikkat çekiyor.

Bu isimlerden birisi de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak.

Milletvekilliği başvurusu yaptı

EYT düzenlemesinin gündeme gelmesinde büyük rol oynayan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak milletvekili adayı oldu.

CHP'den aday oldu

CHP'den İstanbul milletvekili adayı olan Gönül Özüpak adaylığını Eyüp’te yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek duyurdu.

CHP'den milletvekili adayı olan Özüpak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanlığı’ndan da istifa ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

Gönül Boran Özüpak geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ayaküstü sohbet etmişti.

EYT Düzenlemesi

Emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yoğun çalışmalar sonucu nihayete kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi duyurmuştu.

Bu süreçten sonra ise hummalı bir çalışma başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan düzenleme ile birlikte 2.5 milyon kişinin emekliliğinin önünün açıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin maaşların ne zaman yatacağını açıkladı

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı sorusunu cevapladı.

Vedat Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." sözlerini kullandı.

"Dik durduk eğilmedik"

CHP Eyüp İstanbul İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Özüpak adaylık açıklamasında ise şöyle konuştu:

Hak mücadelesiyle çıktığım yolda bir kar tanesi iken engelleri aşan bir çığa dönüşerek, bir annenin evladına verdiği şefkat, önem ve hassasiyetle büyüttüğüm Türkiye’ye örnek olmuş bir sivil toplum örgütünün yöneticisiyim. Gönülden inandım hak davamıza. Bana inananlarla kocaman bir aile olduk. Dik durduk, eğilmedik, hiçbir algıyla yol almadık. İnandığımız yoldan sapmadık. Her türlü hakaretlere göğüs gerdik. Sahalarda, alanlarda, toplantı salonlarından iki milyonluk mitinglerle hep bir ağızdan ‘varız, biriz, birlikteyiz’ diye haykırdık mücadelemizi.

"EYT yasasını çıkarttık"

Ülke çapında EYT Federasyonu’muzu oluşturan 20 il dernek başkanlarımla örgütlenerek her mecrada hak mücadelesinin sesi olduk. İşimiz siyaset değil, mücadelemizin çözüm merci siyasetin merkeziydi. Bu kararlı duruşumuz ve yılmadan tarafsızca verdiğimiz mücadelemiz sonunda sonuca eriştik. EYT yasasını çıkarttırdık. Hem de nerelerden nerelere getirerek sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Seçimi kaybetsem de bu işte yokum’ dediği günlerden geldik buralara.

"Muhalif olmakla etiketlendik"