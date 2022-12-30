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- EYT mesaisi: SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı, kaça kadar?
EYT mesaisi: SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı, kaça kadar?
- Haber Merkezi
- 30.12.2022 - 09:52
- Güncelleme : 30.12.2022 - 09:53
EYT düzenlemesinin ardından binlerce vatandaş soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu kapısında aldı.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri önünde mesai saatine yetişmeyen kuyruklar oluştu.
Prim günü hesaplaması ve borçlanma işlemlerini tamamlamak isteyenler, SGK'da sıraya giriyor. Özellikle askerlik borçlanmasında 1 Ocak itibarıyla zamlı fiyat geçerli olacak. 2022 yılı ücretinden faydalanmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.
Hal böyle olunca, SGK için mesai kararı alındı.
Peki SGK 31 Aralık'ta açık mı? SGK saat kaça kadar açık? İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi mesai saatleri...
SGK 31 Aralık'ta açık mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu, yoğunluğu bitirebilmek adına 31 Aralık Cumartesi günü EYT mesaisine kalacak.
Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir."