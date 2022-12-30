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EYT mesaisi: SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı, kaça kadar?

EYT mesaisi: SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı, kaça kadar?

EYT düzenlemesinin ardından SGK'lar önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların işlerini halledebilmesi için mesai yapılacak. Peki SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı, kaça kadar açık?