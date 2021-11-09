EYT son dakika: 50 yaş yararlanacak mı? Vedat Bilgin'den kritik açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika açıklamalarına göre Bakan Vedat Bilgin 50 yaş sınırındakiler için gelişmeyi duyurdu. Peki EYT 50 yaş kriteri geldi mi? İşte detaylar...

Türkiye'de 5 milyondan fazla vatandaş, EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emekli olma hayaliyle yaşıyor.

Uzun zamandır yasalaşması beklenen EYT için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

EYT bu sene çıkacak mı, kimleri kapsayacak, EYT ne zaman çıkacak soruları milyonlar tarafından her gün sorgulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için 50 yaş kriteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Peki EYT çıktı mı, çıkacak mı? 50 yaşındakiler EYT'den yararlanacak mı?

EYT ÇIKACAK MI SON DAKİKA

Vedat Bilgin "EYT konusunda çalışmanız var mı?" sorusunu yanıtladı:

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasina gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu calışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

EYT 50 YAŞ KRİTERİ

Bakan Bilgin, "50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız."









Vedat Bilgin: EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları sürüyor ViDEO