EYT SON DURUM! EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman kabul edilecek?

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'ye ilişkin açıklama yaptı. Peki EYT Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? İşte detaylar...

Çalışma gününü yani primini dolduran ancak emeklilik için yaş bekleyen EYT'liler, gün sayıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile emekli olma hayallerine kavuşacak olan 3 milyona yakın vatandaş, EYT son durum hakkında bilgi araştırıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında EYT konusunu gündeme aldı. Erdoğan, EYT çalışmaları hakkında konuştu.

Meclis'e sunulan yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte başvurular başlayacak ve ardından maaşlar bağlanacak.

Bu kapsamda EYT Meclis'e ne zaman sunulacak merak konusu. Peki EYT'de son durum nedir? İşte detaylar...

EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT konusu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre: "Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." denildi.



Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu:



"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

EYT'nin 2022 Aralık ayında Meclis'e gelmesi, 2023 Ocak ayında başvuruların başlaması ve Şubat ayında ilk maaşların ödenmesi öngörülüyor.



