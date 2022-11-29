Petrol
85.44
1.85%
Euro
19.3308
0.38%
Dolar
18.6304
0.02%
Altın
1.05
0.79%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.740
1.36%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    EYT SON DURUM! EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman kabul edilecek?

    Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'ye ilişkin açıklama yaptı. Peki EYT Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EYT SON DURUM! EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman kabul edilecek?

    Çalışma gününü yani primini dolduran ancak emeklilik için yaş bekleyen EYT'liler, gün sayıyor.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile emekli olma hayallerine kavuşacak olan 3 milyona yakın vatandaş, EYT son durum hakkında bilgi araştırıyor.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında EYT konusunu gündeme aldı. Erdoğan, EYT çalışmaları hakkında konuştu.

    Meclis'e sunulan yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte başvurular başlayacak ve ardından maaşlar bağlanacak.

    Bu kapsamda EYT Meclis'e ne zaman sunulacak merak konusu. Peki EYT'de son durum nedir? İşte detaylar...

    EYT SON DURUM! EYT Meclis e geldi mi, ne zaman kabul edilecek? #1

    EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT konusu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre: "Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." denildi.

    Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu:

    "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

    EYT'nin 2022 Aralık ayında Meclis'e gelmesi, 2023 Ocak ayında başvuruların başlaması ve Şubat ayında ilk maaşların ödenmesi öngörülüyor.



    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?
    Gündem

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: 'Gözlerimiz bayram etti'
    Medya

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: "Gözlerimiz bayram etti"

    Görüş Bildir