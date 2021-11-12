EYT yasasında son durum: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman, kimleri kapsayacak?

EYT yasasında son durum: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Peki EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte EYT yasasında son durum...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile ilgili gelişmeler, uzun süredir milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile konuya yönelik çalışmalar başlarken gelen bilgilere göre, EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri üzerinde duruluyor.

''EYT yasası çıkacak mı, ne zaman?'' sorularına yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte EYT yasası son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." denildi.

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, "50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız."





EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Başkan Erdoğan'ın olacak.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Maaş, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bununla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu düzenlemenin de 2022 yılı bitmeden Başkan Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başladı