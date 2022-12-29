EYT yürürlüğe girdi mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki EYT yürürlükte mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte EYT'de son durum...

2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor.

Kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigorta süresi, erkekler için ise 5 bin prim günü ve 25 yıl sigorta süresini dolduranlar, EYT kapsamında emekli olabilecek.

Yaş sınırı olmaksızın EYT yasasından faydalanacak olanlar kararın yürürlüğe girip girmediğini sorguluyor.

Resmi Gazete'yi kontrol eden milyonlar EYT yürürlükte mi sorusuna yanıt arıyor.

Peki EYT yasalaştı mı, yürürlüğe girdi mi? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte detaylar...

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak.

Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor.

EYT yürürlüğe girdi mi?

EYT yasası netleşmiş olsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise öncelikle Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.