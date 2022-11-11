EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? EYT maaş ödemeleri...

Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan EYT için gözler maaş tarihinde. EYT ile emekli olanlar ne zaman maaş alacak merak edilirken, ödeme gününe dair detaylar araştırılıyor.

Emekli olmak için prim gününü dolduran ancak yaş bekleyenlere müjdeli haberler peş peşe geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için kesin tarih verdi. 15 Ocak'ta yürürlükte olması beklene EYT yasası için çalışmalar sürerken, ilk maaş tarihi merak konusu oldu.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler de başlayacak. EYT'li vatandaşlar maaşlarını ne zaman alabileceklerini araştırıyor.

Peki EYT ilk maaş ne zaman? İşte detaylar..

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT uygulamasının ocak ayında başlamasının ardından başvuru süreci işleyecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak.

Aynı zamanda EYT ödemelerinde asgari ücretteki artış da etkili olacak.