Fabrikada başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgedeki bir araç filtresi üreten fabrika alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine ekipler kısa sürede bölgeye intikal etti.

Eyüpsultan'da araç filtresi fabrikasında yangın çıktı ViDEO



Araç trafiğine kapatıldı

İtfaiye ekipleri, dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı.

Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgede yollar araç trafiğine kapatıldı.

Yangın büyümeye başladı

Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi.

İHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.









