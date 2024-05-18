F-16 ÖZGÜR testleri başarıyla geçti Özgür modernizasyonuna tabi tutulan F-16 savaş uçağı, yerli güdümlü mühimmatlarla atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. F-16 ÖZGÜR, hedefleri tam isabetle vurdu.

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ensonhaber.com

Savunma sanayii alanında atılan adımlar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

En kritik projelerden olan ÖZGÜR Projesi‘nde ilk modernizasyonuna tabi tutulan F-16 savaş uçakları test uçuşları gerçekleştirdi.

ASELSAN tarafından geliştirilen iki Lazer Güdüm Kiti (LGK), F-16 ile test uçuşuna sokuldu.

Tam isabetle vurdu

Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15 bin feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile hedefleri tam isabetle vurdu.

ASELSAN'ın paylaşımlarıyla ortaya çıkan test, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Pilota görev sırasında büyük destek sağlıyor

Milli Görev Bilgisayarı, pilota görevi sırasında gelişmiş işlem ve grafik üretme kabiliyeti ile büyük destek sağlıyor.