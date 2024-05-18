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Savunma sanayii alanında atılan adımlar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.
En kritik projelerden olan ÖZGÜR Projesi‘nde ilk modernizasyonuna tabi tutulan F-16 savaş uçakları test uçuşları gerçekleştirdi.
ASELSAN tarafından geliştirilen iki Lazer Güdüm Kiti (LGK), F-16 ile test uçuşuna sokuldu.
Tam isabetle vurdu
Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15 bin feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile hedefleri tam isabetle vurdu.
ASELSAN'ın paylaşımlarıyla ortaya çıkan test, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Pilota görev sırasında büyük destek sağlıyor
Milli Görev Bilgisayarı, pilota görevi sırasında gelişmiş işlem ve grafik üretme kabiliyeti ile büyük destek sağlıyor.
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