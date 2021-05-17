Eren-13 ve Eren-2 Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

Eren-13 ve Eren-2 Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi ve Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında toplam 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Mehmetçik, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Dışarıda ve içeride hainlere göz açtırmayan Mehmetçikler, 7 teröristi daha öldürdü.

7 terörist, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi ve Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"7 TERÖRİST ETKİSİZ"

Bakan Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5 Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz." ifadelerini kullandı.