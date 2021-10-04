Serdar Ortaç 'İsmi lazım değil' şarkısıyla eski eşine gönderme yaptı

Koronavirüs hastalığını atlatmasının ardından soluğu Bodrum'da alan sevilen sanatçı, olaylı bir şekilde ayrıldığı İrlandalı eşi için şarkı söyledi.

Bodrum yaza yeni veda ederken, koronavirüs nedeni ile geçen ay sahne alamayan Serdar Ortaç'ı yaza veda konserinde ağırladı.

Son zamanlarda MS hastalığı ile uğraşan ve adı sıkça gündeme gelen Ortaç, sahneye çıkarken zor anlar yaşadı.

Sevilen şarkıları ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçının, halsiz görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"BENİ O ALLAH'IN BELASI YIKTI"

Bir süre oturarak şarkı söyleyen ve hayranlarından evli olanların el kaldırmasını isteyen Ortaç, “Bu adam benim için doğru adam dedi ama fos çıktı. Kaç kişi evli aramızda. İyi halt ettiniz. Ben de evlenmeyi denedim çok güzel oldu. Bir daha evlenmeyeceğiz diye düşünmeyin. Beni o şerefsiz, beni o vicdansız, beni o Allah’ın belası yıktı.” dedi. 'İsmi lazım değil' şarkısını seslendirdi.

Bodrum yaza Serdar Ortaç ile veda etti VİDEO









EŞİNE GÖNDERME YAPTI

Ortaç'ın sözlerinin ardından 'İsmi lazım değil' şarkısını seslendirmesi, 2 yıl önce olaylı bir şekilde ayrıldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a gönderme yapmasına yorumlandı.

HAYRANLARINA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Annesinin kendisine esmerlerle evlenmesini söylediğini anlatan sanatçı, sarışın bir hayranına "Saçlarını hemen siyaha boya" diyerek, 'Kara biberim' şarkısını seslendirdi.

Azka sahnesinde yaklaşık 2 saat sahne alan Serdar Ortaç, sevenlerine sık sık sohbet ederek keyifli anlar yaşattı.