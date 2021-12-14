CHP'li Yıldırım Kaya: İmamların 3600 ek gösterge taleplerine pay ayrılmadı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden imamların 3600 ek gösterge taleplerine pay ayrılmadığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, TBMM Genel Kurulunda bugün, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin görüşüldüğünü anımsattı.

"İMAMLAR 3600 EK GÖSTERGEDEN PAY ALMIYOR"

Kaya, bu bütçede imamların 3600 ek gösterge taleplerine bir kuruşluk pay ayrılmadığını savundu.

"İMAMLAR DA YARARLANMALI"

İmamların da 3600 ek göstergeden yararlanması gerektiğini belirten Kaya, son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı doğru mu?" diye sordu.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'imamlara ve müezzinlere kitap satın almaları yönünde baskı yapıldığı' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada böyle bir baskının yapılmadığı belirtilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.