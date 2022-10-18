Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık günüyle ilgili paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki kardeşlik duygusuna vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Can dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tebrik ediyorum"

"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."



