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    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 343'e çıktı

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi sürüyor. 7 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Fatma için gelen Cihat Özbey ile aile sayısı 343’e çıktı.
    • 15.12.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 17:15
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    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 343'e çıktı

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

    1200 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu.

    Aile sayısı 343'e yükseldi

    Aile sayısı, 2015’te 18 yaşındayken Erzurum’un Tekman ilçesinde kaçırılan kızı Fatma için gelen Cihat Özbey ile 343’e yükseldi.

    "7 yıldır haber alamıyorum"

    Kızının HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Cihat Özbey, "Kızım Fatma için buraya geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. PKK terör örgütü tarafından küçük yaşta dağa kaçırıldı. Onun gelmesini bekliyorum. Gelmeden buradan ayrılmıyorum. 7 yıldır haber alamıyorum. Kızım gelsin. Kim götürdü, nasıl götürdü bilgimiz yok. Onu kandırıp götürmüşler." dedi.

    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 343'e çıktı VİDEO

    Diyarbakır daki evlat nöbetinde aile sayısı 343 e çıktı #1

    Diyarbakır daki evlat nöbetinde aile sayısı 343 e çıktı #2

    Diyarbakır daki evlat nöbetinde aile sayısı 343 e çıktı #3

    Diyarbakır daki evlat nöbetinde aile sayısı 343 e çıktı #4

    Diyarbakır daki evlat nöbetinde aile sayısı 343 e çıktı #5


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