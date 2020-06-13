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- Eskişehir'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Eskişehir'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Eskişehir’de öğleden sonra başlayan ani sağanak yağış, kenti bir bölümünü etkisi altına aldı. Yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- İHA
- 13.06.2020 - 19:11
Eskişehir’de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak yağış kentin bazı bölgelerini etkisi altına aldı.
VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Sabahtan itibaren parçalı bulutlu hava, öğlen saatlerinde yerini gök gürültüsü ve yağışa bıraktı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağıştan korunmak için dükkanların saçaklarına ve kapalı alanlara sığındılar.
Öte yandan meteorolojik verilere göre, yağmur hafta boyunca belli aralıklarla devam edecek.