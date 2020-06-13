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    Eskişehir'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Eskişehir’de öğleden sonra başlayan ani sağanak yağış, kenti bir bölümünü etkisi altına aldı. Yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 19:11
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    Eskişehir'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Eskişehir’de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak yağış kentin bazı bölgelerini etkisi altına aldı.

    VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

    Sabahtan itibaren parçalı bulutlu hava, öğlen saatlerinde yerini gök gürültüsü ve yağışa bıraktı.

    Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağıştan korunmak için dükkanların saçaklarına ve kapalı alanlara sığındılar.

    Öte yandan meteorolojik verilere göre, yağmur hafta boyunca belli aralıklarla devam edecek.

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