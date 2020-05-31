Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açıldı

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihî Hadımköy Askerî Hastanesi, 129 yıl sonra Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi adıyla yeniden hizmete açıldı.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bugün hizmete girdi.

Erdoğan, hastanenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BAZI KENDİNİ BİLMEZLER FETHİ, İŞGAL OLARAK TANIMLIYOR"

"Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür."

"Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler."





"PEK ÇOK ESER BİZİM DÖNEMİMİZDE ÜLKEYE KAZANDIRILDI"

"Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik."

Erdoğan konuşmasını, "İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir." cümlesiyle noktaladı.