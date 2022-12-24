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- HDP'nin Adana mitingi az katılım nedeniyle fiyaskoya döndü
HDP'nin Adana mitingi az katılım nedeniyle fiyaskoya döndü
HDP'nin Adana'da düzenlediği 'Adalete Çağrı' mitingdeki düşük katılım dikkatlerden kaçmadı. Resmi rakamlara göre mitinge 920 kişinin katıldığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 18:32
Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.
Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor.
Bu kapsamda HDP Adana'da 'Adalete Çağrı' mitingi düzenledi.
Miting fiyaskoya döndü
Ancak miting HDP adına bir fiyaskoya dönüştü. Saat 14.00'te başlaması gereken miting meydanın boş olması sebebiyle 14.50'de başladı.
Mitinge 920 kişi katıldı
CHP, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP, TÖP, İHD, BTS gibi örgütlerin de destek verdiği mitinge 920 kişi katıldı.
Konuşmasını yarıda kesti
Mitinge katılmak üzere Adana'ya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kalabalığın az olduğunu gerekçe gösterek konuşmasını yarıda kesip alandan ayrıldı.