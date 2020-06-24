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    Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı

    Kahramanmaraş’ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 21:26
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    Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı #1

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesin Keklikoluk Mahallesinde yaşanan olayda,  bölgeye ticari bir taksi ile gelen şahıs, mahallede ikamet eden K.D’nin (80) yanına geldi.

    KENDİSİNİ SAVCI DİYE TANITTI, YAŞLI ADAMI DOLANDIRDI

    Kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamın 26 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipler, U.D ve A.S’yi Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı #2

    Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı #3

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