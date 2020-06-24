En Son Haber

Facebook Haberleri

Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş'ta sahte savcı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş’ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.