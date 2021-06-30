KÇÖ bugün bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum..

Pandemi boyunca ekonomik sıkıntıları önlemek amacıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin bugün bitip bitmeyeceği araştırılıyor. Vatandaşlar, KÇÖ bugün bitiyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

Koronavirüs döneminde yaşanacak olan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla, Kısa Çalışma Ödeneği verilmeye başlandı.

Türkiye'de normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte, Kısa Çalışma Ödeneği'nin 30 Haziran'da biteceği açıklandı.

Vatandaşlar, değişiklik olmaması halinde 30 Haziran'da biteceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir süre daha devam etmesini isterken, bu konuyla ilgili yeni bir karar olup olmadığını araştırıyor.

Peki, KÇÖ bugün bitiyor mu? Kısa çalışma ödemelerinde son tarih nedir? İşte KÇÖ'de son durum...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN BİTİYOR MU?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son yapılan kabine toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara, temmuzda son kez ödeme yapılacak.

30 Haziran'da fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor.



