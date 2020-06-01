Koronavirüs salgınında günlük bilanço

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 128 bin 947 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 563 oldu.

"YENİ VAKA SAYIMIZ ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE"

Bakan Koca paylaşımını, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." notuyla yaptı.