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    Mersin'deki yangınlara havadan müdahale yeniden başladı

    Aydıncık ve Silifke ilçelerinde başlayan yangın devam ediyor. Gece boyu karadan sürdürülen yangın söndürme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale ile devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 08:50
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    Mersin'deki yangınlara havadan müdahale yeniden başladı

    Türkiye birkaç gündür, çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınlarına teslim oldu.

    Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangın 3. gününde devam ederken, Silifke ilçesindeki yangın ise 2. günü geride bıraktı.

    Bölgede devam eden yangınlara, gece boyunca karadan müdahale edildi.

    SABAH SAATLERİNDE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

    Aydncık ilçesinde çıkan yangın poyrazın güçlü olduğu bölgede, ilçe merkezini tehdit etmeye devam ederken, 3 günde Durahan, Karaseki, Yenikaş, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi tahliye edildi.

    Kırsal alanda evlere sıçrayan yangının söndürülmesi için, gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, günün ışımasıyla birlikte havadan destek verilmeye başlandı.

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    BÖLGEDE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

    Öte yandan Silifke ilçesinde dün sabaha karşı başlayan orman yangını ise poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. İlçede Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Hırmanlı, Bağalanı ve İmamuşağı Mahallesi'nde evler tahliye edildi.

    Evlerden tahliye edilen vatandaşlar, oluşturula kriz masası tarafından ilçede bulunan otel, pansiyon ve yurtlara yerleştirildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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