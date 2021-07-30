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Mersin'deki yangınlara havadan müdahale yeniden başladı

Mersin'deki yangınlara havadan müdahale yeniden başladı

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde başlayan yangın devam ediyor. Gece boyu karadan sürdürülen yangın söndürme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale ile devam etti.