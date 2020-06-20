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- Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı kamerada
Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı kamerada
Sivas’ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
- 20.06.2020 - 17:01
Sivas'ta Yunus Emre Mahallesi 15.sokakta meydana gelen kazada F.A. idaresindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 7 yaşındaki geçen Y.Ö’ye çarptı.
MAHALLELİ SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası mahalleli sürücü F.A.’ yı darp etti.
Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı- İZLE
Darp edilen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.