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    Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı kamerada

    Sivas’ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 17:01
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    Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı kamerada

    Sivas'ta Yunus Emre Mahallesi 15.sokakta meydana gelen kazada F.A. idaresindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 7 yaşındaki geçen Y.Ö’ye çarptı.

    MAHALLELİ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

    Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası mahalleli sürücü F.A.’ yı darp etti.

    Sivas'ta küçük kıza çarpan sürücüye darp anı- İZLE

    Darp edilen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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