Fahiş fiyat uygulayanlara 11 milyon üzerinde ceza kesildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ve nisan ayı boyunca yapılan denetimlerde, dengeyi bozanlar için gerekli müdahalelerin yapıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'in konuğu oldu.

Bakan Pekcan, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte, Türkiye'de toparlanma sürecine girileceğini belirten Bakan Pekcan, "Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek." ifadelerini kullandı.

"DİĞER ALANLARDA AYRIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pekcan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

"BU SÜREÇTE DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARI GÖRÜLDÜ"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.

"SWAP ANLAŞMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması öncelikli olmalı. Yerel paralarla ticaret daha ön plana geçecek. Hem muhattaplarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz hem iş insanlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek, iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım.

Bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile yerel para ile ticaret yapıyoruz.





"2 AYLIK DENETİMDE 11 MİLYON CEZA KESİLDİ"

Sadece mart ve nisan ayındaki denetimlerde, 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz.

"DENGELERİ BOZANLARA MÜDAHALE EDİLİYOR"

Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz.





"HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARI BU HAFTA AÇILACAK"

Kapalı kapılarımızdan Habur ve Gürbulak kaldı İran'da. İnşallah bu hafta, bu iki kapımızı da açıyoruz."